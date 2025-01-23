حوار الريح و العصافير.. 17 قصيدة في ديوان أحمد بلبولة بمعرض الكتاب

صدر حديثا للشاعر أحمد بلبولة ديوان "حوار الريح و العصافير"، عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، ليشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56.

يضم الديوان 17 قصيدة في 140 صفحة من القطع الصغير، ومن أجواء الديوان:

أيها اللوتسي الذي كان ينعم في عزلة الوقت مستمتعا بالندى والعناكب ذاهلا في التأمل في ذاته ساكنا تركواز المنى والرغائب أيها الفضوي المنظم لو قشرة من لحانك تسقط في البحر يستأنس البحر وهو حرون وغاضب أسمع الشاي يغلي ببراده بينما أنت تجلس ثرثر كما شئت إنك في ساعة الحرب نعم المحارب.

أحمد بلبولة

أحمد بلبولة، شاعر وأكاديمي مصري ولد عام ۱۹۷۳، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والملتقيات الشعرية العربية، صدر له عدد من الدراسات النقدية، منها: "النص والمعالجة". و"المعلقات صراع التأويل"، و"جغرافيا القصيدة الأموية". وعدد من الدواوين الشعرية منها: "رجل يحاول الرجوع إلى البيت"، و"الغراب الذي يسكن الأثل"، و"طائر الهوملي"، و"طريق الآلهة" وصدرت له رواية سيرة الخريف والربيع". حاصل على العديد من الجوائز، منها: جائزة الدولة للتفوق في الآداب، وجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي من جامعة القاهرة، وجائزة مجمع اللغة العربية، وجائزة ديوانية الشعر عن مؤسسة البابطين بالكويت. يشغل الشاعر حاليا منصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة.