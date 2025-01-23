لو شاط من المغرب هيسجل.. إبراهيم سعيد يهاجم الشناوي بسبب هدف المترجي

هاجم الإعلامي إبراهيم سعيد، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بسبب هدف فاركو الذي دخل مرماه في مباراة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه المذاع على شاشة النهار: "علامة استفهام على أداء النادي الأهلي الفترة الأخيرة لأنه بينهار فنيًا ومعنويًا وغياب جماهير، ورحيل لعيبة زي بيرسي تاو وكهربا".

وأضاف: "بالشكل ده بقول لـ جماهير الأهلي متتوقعش ولا تنتظر بطولة ولا دوري أبطال ولا دوري مصري حتى لو عندك إصابات ومشاكل،روح اللعيبة كانت بتغطي على كل ده".

وتابع: "الشناوي أي حد بقى يسدد عليه بقيت جون، نسي حراسة المرمى، وأخطاءه ومشاكله بقيت كتيرة، والأول كان رافض يقعد احتياطيلـ شوبير، وبالنسبالي عدل الكورة إن شوبير يكمل".

وواصل إبراهيم سعيد: "زهير المترجي بقى تخصص الشناوي، لو المترجي شاط الكورة من المغرب هتدخل في الشناوي، حارس الأهلي فقدالثقفة في نفسه، مكسل يفرد أيده".

وأتم: "كولر شخصيته ضعيفة، والفترة الأخيرة عامل مشاكل كتيرة جدًا، مش عارف يلم الفرقة حوليه، مبرراته بقيت كتيرة جدًا الفترة الأخيرة،وفلس فنيًا مش هيفيدك بيرمي في ملف الصفقات على مجلس الإدارة".