حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعداداً للقاء المرتقب أمام مودرن سبورت.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين قبل اللقاء.