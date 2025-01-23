وزير الرياضة والخطيب في عزاء ميمي الشربيني | فيديو وصور

أقيم عزاء نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمعلق الكروي الشهير ميمي الشربيني، اليوم الخميس بمسجد عمر مكرم.

عزاء ميمي الشربيني

وقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واجب العزاء، والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الاسبق.

كما حرص على الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة لتقديم واجب العزاء.

ورحل عن عالمنا، الاثنين الماضي ميمى الشربينى، نجم الكرة المصرية والنادى الأهلى السابق، والمعلق الرياضى الشهير، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد ميمي الشربيني من نجوم النادي الأهلي في الجيل الذهبي بفترة السبعينيات، فضلا عن تمتعه بتعليق مميز في المباريات منذ بداية الألفية.

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