بلدية غزة: 70% من الطرقات تضررت بفعل القصف الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم بلدية غزة، المهندس عاصم النبيه يوم الخميس البدء في عملية فتح الشوارع الرئيسية في المدينة تمهيدا لعودة النازحين.

وأشار المتحدث باسم بلدية غزة إلى أن أكثر من 70% من الطرقات تضررت كليا أو جزئيا بفعل القصف الإسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح النبيه أن هناك خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان ونحتاج مساندة الجميع.

ولفت المسئول الفلسطيني في غزة إلى أن قائمة الاحتياجات وصلت للمنظمات والمؤسسات الدولية ونتمنى أن يكون التدخل عاجلا.

وقبل يومين، قال النبيه إن الظروف في مدينة غزة ومختلف أنحاء القطاع مأساوية وكارثية، حيث يوجد احتياج كبير لجميع الخدمات الأساسية، ليس فقط المواد الغذائية، بل أيضًا الأدوية والمساعدات الطبية، بالإضافة إلى خدمات البلديات مثل المياه والصرف الصحي.