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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يعرض 29 يناير.. شاهد برومو فيلم لأول مرة بطولة تارا عماد وعمر الشناوي

لأول مرة
لأول مرة
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أطلق الإعلان الرسمي لفيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض في 29 يناير المقبل.

يعكس الإعلان الرسمي للفيلم التوترات التي يتعرض لها الزوجان، حيث يظهر العديد من المشاهد المثيرة التي تتناول خلافات حادة بين عدة أزواج. 

كما يتضمن الإعلان لقطات لاتهامات بالخيانة على خلفية اكتشاف أحد الشخصيات إصابته بفيروس الإيدز، ما يضيف بعدًا دراميًا وشائكًا للأحداث. كما يعكس الإعلان أيضًا مشاهد تعبر عن العنف الزوجي، سواء من خلال أصوات المشاجرات في الخلفية أو من خلال إحدى اللقطات التي تظهر فيها رانيا منصور في حالة يبدو أنها نتيجة لضربة على وجهها. 

ويظهر أيضًا في الإعلان الترويجي مسدس في لقطة سريعة تثير التساؤلات وتزيد من التشويق، مما يطرح السؤال: هل سيكون هناك قتيل في هذه الليلة المظلمة؟.

يقدم الفيلم تجربة سينمائية مثيرة تتناول الصراعات النفسية والدرامية التي تنشأ في العلاقات الزوجية. تدور أحداث الفيلم حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا،، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

عمر الشناوي تارا عماد لأول مرة

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