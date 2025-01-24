فضيحة .. مرشح ترامب للبنتاجون متهم بالاعتداء الجنسي على سيدة عام 2017

قال بيت هيجسيث، المرشح لقيادة البنتاجون، للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه دفع 50 ألف دولار لامرأة زعمت أنه اعتدى عليها جنسيًا كجزء من اتفاقية عدم الإفصاح، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها شبكة CNN.

وفي مراسلة مكتوبة مع اللجنة، رد هيجسيث على سؤال من السيناتور إليزابيث وارن حول مزاعم الاعتداء الجنسي، التي نفاها علنًا واعتبرها "ادعاءً مزعجًا".

وقالت هيجسيث، التي لم يُتهم مطلقًا في حادثة عام 2017 في مونتيري بولاية كاليفورنيا، إنه توصل إلى اتفاق عدم إفشاء مع متهمته من أجل منعها من محاولة تشويه حياته المهنية كمضيف لشبكة فوكس نيوز بادعاءات يقول إنها كاذبة. .

لكن المبلغ بالدولار لم يكن معروفاً علناً حتى كشفه للجنة. ووصف تيم بارلاتور، محامي هيجسيث، ادعاءات المتهمين بأنها كاذبة.

وقال بارلاتور في بيان لشبكة CNN: "كما قلنا منذ البداية، كانت هذه ادعاءات كاذبة بأننا وافقنا على قيمة إزعاج، وهي أقل بكثير من تكلفة الدفاع عنها".

وهيجسيث في طريقه للفوز بتأكيد مجلس الشيوخ بعد تجاوز عقبة إجرائية رئيسية بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49.

وصوت اثنان من الجمهوريين – السيناتور ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز – ضد الترشيح، مستشهدين بشخصيته ومؤهلاته لهذا المنصب.