قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنتش أعرف أنها ملكه.. ماذا حدث في سيارة شقيق عمرو دياب؟| القصة كاملة
سعر الشاي في التموين اليوم الجمعة 24-1-2025
سنن نبوية في الجمعة الأخيرة من رجب.. اغتنمها
سميحة أيوب لـ "صدى البلد": الفن رسالة تنوير وحنان مطاوع الأنسب لتجسيد سيرتي الذاتية.. فيديو
الأمن الروسي: احتجاز طيار مدني بتهمة الخيانة العظمى
إجازة الجمعة.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
إدارة ترامب تبدأ ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين
نعمة الأمن ودروس الإسراء والمعراج.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد
سلطنة عمان ضيف الشرف.. انطلاق فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إعلامي يحذر جماهير الأهلي من حملة ممنهجة على الخطيب
ترامب: فرض عقوبات ضخمة على روسيا إذا لم توقف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنن نبوية في الجمعة الأخيرة من رجب.. اغتنمها

قراءة سورة الكهف
قراءة سورة الكهف
محمد شحتة
×

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن سنن نبوية يستحب فعلها في شهر رجب المبارك وهو أحد الأشهر الحرم، منوها أن هناك 4 أمور من الطاعات ينبغي على المسلم فعلها والإكثار منها خلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام.

سنن نبوية في الجمعة الأخيرة من رجب

وعن سنن نبوية في الجمعة الأخيرة من رجب، قال الأزهر في فتوى له، إن أول هذه الأمور المستحبة في شهر رجب هو: الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، والثاني من الأمور المستحبة في شهر رجب أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

وأشار إلى أن الأمر الثالث المستحب في شهر رجب أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، والرابع الإكثار من إخراج الصدقات.

أعمال آخر جمعة من رجب

وقال الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، عن أفضل أعمال شهر رجب، إن هناك أوقاتًا مفضلة للقرب من الله "إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا"، لذلك يجب أن نكثر فيها من العبادة والتقرب إلى الله، بإحسان القول وإحسان المعاملة مع الناس، وبر الوالدين وغيرها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، كما يجب أن نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها ومنها شهر رجب؛ فإن لشهر رجب فضائل ونفحات ربانية، فقد خلق الله الكون وجعل بعض الأماكن أفضل من الأخرى، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الأشخاص أفضل من بعض، برغم أن الأزمان كلها محل عبادة وتقرب إلى الله إلا أن بعضها أفضل من غيرها.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن شهر رَجَب من الأشهر الحُرُم التي اختصها الله تعالى بالفضلِ والشرف والنفحات، فجعل زمانها سلامًا واجبًا، وأمانًا لازمًا، مع تغليظ وزر الخطايا والذنوب التي قد تحصل فيه؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].

وشدد المفتي السابق، على أنه ينبغي على المسلم اغتنام هذا الشهر الفضيل والتعرض لنفحات الله تعالى المبثوثة في زمانه المبارك بمزيد من العمل والإتقان، والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به، وإنعاش الاقتصاد، ومواساة الفقراء، ومساعدة أصحاب الحاجات؛ لكون ذلك أرجى في القبول وأجزلَ في الثواب؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الأشهر الحُرُم: "جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم".

يوم الجمعة سنن يوم الجمعة دعاء آخر جمعة في رجب الجمعة الأخيرة من رجب أعمال يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

ليفربول

ردا على صفقة مرموش.. ليفربول يتعاقد مع لاعب مصري جديد.. من هو؟

زيزو

رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على نبأ انتقال زيزو للأحمر

واى فاى

لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بالمحفظة أو الفيزا.. اشحن عداد الكهرباء من البيت بالموبايل

جروس

قرار مفاجئ من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت

حمزة المثلوثي

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة حمزة المثلوثي

ترشيحاتنا

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

بالصور

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد