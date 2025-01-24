قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين
موجودة في المنزل.. علاجات طبيعية تخلصك من الزوائد الجلدية
للقضاء على إكس وبلوسكاي.. تطبيق ثريدز يقدم ميزات جديدة
رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم في المنطقة
الضاني بـ500 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق| فيديو
الأهلي يستعد للإعلان عن أولى الصفقات الشتوية بتعاقده مع نيجك جراديشار
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2025 بسوق العبور
الإعلان عن علاج جديد يمزج بين المناعي والجيني لاستهداف ورم جدار الرئة
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
الصحة تطلق 3 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان
تفاصيل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2025 .. ما هي الفئات المستثناة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم التوك شو
×

قدم موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم، الجمعة، في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 3240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 30320 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية عبيدة أمير المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم50.35جنيه للبيع و50.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.37جنيه للبيع، و 52.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني  61.97 جنيه للبيع، 61.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.42 جنيه للبيع، و13.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 163.40جنيه للبيع، 162.85 جنيه للشراء.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى و الصغرى

القاهرة 20  12   

شلاتين 26  16

الإسكندرية 19  11

مطروح 20  9

بورسعيد 20  10

حلايب 26  16

أسوان 24  13

الدولار صدى البلد الجمعة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

واى فاى

لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 24-1-2025

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

اسعاف - أرشيفية

القصة الكاملة لحادث طالبة سراي القبة.. مصابة بـ 40 غرزة

ترشيحاتنا

أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق

رئيس دار الكتب والوثائق: معنيون بنشر كتب التراث والتاريخ والفكر واللغة

صورة أرشيفية

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك

صورة أرشيفية

حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة في الدول الأوروبية اليوم الجمعة 24-1-2024 |فيديو

بالصور

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

فيديو

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد