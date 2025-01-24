أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك

قدم موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم، الجمعة، في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 3240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 30320 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية عبيدة أمير المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم50.35جنيه للبيع و50.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.37جنيه للبيع، و 52.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 61.97 جنيه للبيع، 61.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.42 جنيه للبيع، و13.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 163.40جنيه للبيع، 162.85 جنيه للشراء.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى و الصغرى

القاهرة 20 12

شلاتين 26 16

الإسكندرية 19 11

مطروح 20 9

بورسعيد 20 10

حلايب 26 16

أسوان 24 13