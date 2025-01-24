كيفية تغيير رقمك على الواتساب بدون فقدان الدردشات وجهات الاتصال

تغيير رقم الهاتف على تطبيق الواتساب يمكن أن يكون ضروريا لأسباب متعددة، مثل تغيير شركة الاتصالات أو الانتقال إلى رقم جديد، ولكن الكثير من المستخدمين يخشون فقدان جهات الاتصال والدردشات أثناء هذه العملية، في هذا المقال، سنستعرض الخطوات اللازمة لتغيير رقمك على الواتساب دون فقد أي من بياناتك الهامة.

طريقة تغيير رقم الواتساب

الخطوة الأولي: إعداد الرقم الجديد: قبل البدء، تأكد من أنك تستطيع استقبال الرسائل النصية على الرقم الجديد، وأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت كذلك.

الخطوة الثانية: فتح تطبيق الواتساب: افتح تطبيق الواتساب على هاتفك.

الخطوة الثالثة: انقر على الإعدادات Settings الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى (في نظام iOS) أو الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى (في نظام أندرويد).

الخطوة الرابعة: اختر الحساب Account.

الخطوة الخامسة: انقر على تغيير الرقم Change Number.

الخطوة السادسة: ستظهر لك شاشة تطلب منك إدخال الرقم القديم (رقم الواتساب الحالي) والرقم الجديد (الذي ترغب في استخدامه)> أدخل الرقمين مع التأكد من إدخالهما بشكل صحيح.

الخطوة السابعة: بعد إدخال الرقمين، انقر على التالي (Next). سيسألك الواتساب إذا كنت ترغب في إبلاغ جهات الاتصال عن الرقم الجديد أم لا، يمكنك اختيار ما يناسبك.

الخطوة الثامنة: بعد ذلك، ستستقبل رسالة نصية على الرقم الجديد تحتوي على رمز التفعيل. أدخل هذا الرمز لتأكيد رقمك الجديد.

الخطوة الأخيرة: بعد تأكيد الرقم الجديد، ستكون قد انتهيت من عملية تغيير الرقم. ستحتفظ بكل المحادثات والجهات الاتصال بشكل آمن.

طريقة تغيير رقم الواتساب

ماذا يحدث عند تغيير رقم الواتساب

- إعلام جهات اتصالك بتغيير الرقم: إذا كنت ترغب في إبلاغ جهات الاتصال عن الرقم الجديد، يمكنك استخدام ميزة إعلام جهات الاتصال.

- النسخ الاحتياطي: من الجيد دائما أن تقوم بعمل نسخة احتياطية (Backup) للدردشات قبل القيام بأي تغيير، لضمان عدم فقدان أي معلومات.

