بكلمات مؤثرة.. الونش يدعم المثلوثي بعد إصابته بالصليبي

حرص محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، على دعم ومساندة زميله في الفريق التونسي حمزة المثلوثي بعد أنباء تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر الونش صورة تجمعه بحمزة المثلوثي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» معلقا عليها:" لا حول ولا قوة إلا بالله، ألف سلامة يا حبيبي، بإذن الله بعزيمتك وإصرارك هترجع أحسن من الأول".



واعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.