رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية
خطوة جديدة في مسيرتي.. أول تصريحات لـ المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الجديد
إصابة 7 عمال زراعيين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..وبدء تشغيل الجانب الفلسطيني في معبر رفح
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة
القاهرة تحتضن قمة «مصرية–أردنية» لبحث القضايا الإقليمية.. «مهران»: التوقيت بالغ الحساسية ويتطلب توحيد الصف العربي
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات إعادة هيكلة وتطوير الأداء المالي لهيئات وزارة النقل
كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته ويدفع بقافلة «زاد العزة» بحمولة 6,280 طنًا من المساعدات
رضوى الشربيني: بصلي وبحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
استقبال حاشد للدكتور السيد البدوي في أول ظهور بعد فوزه برئاسة الوفد.. صور
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
تحقيقات وملفات

القاهرة تحتضن قمة «مصرية–أردنية» لبحث القضايا الإقليمية.. «مهران»: التوقيت بالغ الحساسية ويتطلب توحيد الصف العربي

ياسمين القصاص

تعد العلاقات المصريةالأردنية نموذجًا راسخًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والتنسيق السياسي المستمر، حيث تجمع البلدين روابط تاريخية واستراتيجية تعززت عبر عقود من العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، وقد حرصت القاهرة وعمان على توحيد الرؤى تجاه القضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعكس عمق الشراكة بينهما ودورهما المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وصون الأمن القومي العربي.

ومع الإعلان عن الزيارة المرتقبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تبرز المباحثات المصرية–الأردنية بوصفها محطة بالغة الأهمية، خاصة في ظل تزامنها مع تطورات إقليمية متلاحقة، ومساع مكثفة تبذلها الدولتان لاحتواء التصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة يأتي في توقيت بالغ الحساسية يشهد تحديات إقليمية غير مسبوقة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق التنسيق الاستراتيجي المصري-الأردني وتهدف لبلورة موقف عربي موحد من الملفات الحرجة المتفجرة.

وأضاف مهران- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التهديدات الأمريكية-الإسرائيلية لإيران ستكون حاضرة في النقاشات، محذرا من أن أي حرب إقليمية ستؤثر مباشرة على مصر والأردن، داعياً البلدين لتبني موقف واضح يدعو لحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا للقانون الدولي.

وأشار مهران، إلى أن اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية-الأردنية التاريخية، مؤكدا أن التنسيق الثنائي ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة وحماية الأمن القومي العربي.

ومن المنتظر أن تتناول هذه المباحثات سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن على مختلف الأصعدة، في ضوء ما تشهده علاقات البلدين من تنسيق سياسي متواصل وتشاور دائم على أعلى المستويات، وهو ما يعكس الطابع الخاص لهذه العلاقات وعمقها الاستراتيجي المتجذر عبر عقود طويلة من التعاون المشترك.

وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة تمر به المنطقة، في ظل استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتكثيف القاهرة وعمان جهودهما السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة، إلى جانب العمل على منع اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية شاملة.

كما تستهدف المباحثات توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على الرفض المطلق لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو الانتقاص من حقوقهم المشروعة، والتشديد على أن حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الوحيد القادر على تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وتعكس هذه الزيارة حرص قيادتي البلدين على البناء على نتائج اللقاءات والتشاورات السابقة، وفي مقدمتها مشاركة العاهل الأردني في قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، والتي ركزت على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتثبيت التهدئة، وفتح مسار سياسي جاد يعيد إطلاق عملية السلام.

وتؤكد العلاقات المصرية–الأردنية رسوخها وقوتها في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين القيادتين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث يتسم الموقفان المصري والأردني بدرجة عالية من التوافق في الرؤى تجاه التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة.

وفي هذا الإطار، يتبنى الجانبان مواقف متطابقة تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، ورفض أي محاولات لفرض حلول قسرية أو المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلا عن التأكيد على أهمية استئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

ولا يقتصر التعاون بين مصر والأردن على التنسيق السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات واسعة ومتعددة، من بينها مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تفعيل عمل اللجان المشتركة، وتوقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتعد اللجنة العليا المصرية–الأردنية المشتركة واحدة من أقدم وأهم آليات التعاون العربي المشترك، حيث عقدت دورتها الأولى عام 1985، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية وعلمية وفنية متنوعة، الأمر الذي أسهم في دفع مسيرة التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

والجدير بالذكر، أن تجسد هذه الزيارة، وما يصاحبها من تنسيق وتشاور مستمر بين القاهرة وعمان، متانة العلاقات المصرية–الأردنية، وحرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، ودعم القضايا العربية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

مصر الأردن القاهرة العلاقات المصرية الأردنية السيسي الرئيس السيسي

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

إريك جارسيا

إريك جارسيا بعد فوز برشلونة: المباراة كانت تحت السيطرة وإلتشي فريق خطير

أوبوافودو

يوفنتوس يقترب من ضم لاعب مانشستر سيتي

فان دايك - كوناتي

مدرب ليفربول يشيد بتفاني كوناتي بعد هدفه المؤثر ضد نيوكاسل

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

