الأردن يطلق معسكرات الحسين الشتوية لتعزيز مهارات الشباب ومشاركتهم

أفادت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، بانطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 التي تنظمها وزارة الشباب الأردنية لأول مرة خلال العطلة الشتوية، في خطوة تستهدف استثمار طاقات الشباب، خاصة طلبة المدارس والجامعات، وتعزيز قيم العمل التطوعي والوطني وبناء القدرات.

ونقلت الأغا عن مدير مديرية المراكز الشبابية والكشفية رجائي القعاقعة، أن المعسكرات تأتي ضمن رؤية الوزارة لإعداد الشباب وتنمية مهاراتهم البدنية والفكرية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة ومشاركة فاعلة في خدمة المجتمع.

وأوضحت أن المعسكرات تشمل برامج متنوعة، منها معسكر التحدي والمغامرة، والجوالة والكشافة، والمشاركة السياسية والحزبية، وتستهدف الفئات العمرية من 15 إلى 30 عامًا، بمشاركة 300 شاب وشابة، وتستمر حتى الخامس من فبراير.