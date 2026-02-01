إصابة 7 عمال زراعيين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أُصيب 7 عمال زراعيين في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بعمال زراعيين بالطريق الواصل بين قرية «أبو منقار» التابعة لمركز الفرافرة ومدينة الفرافرة العاصمة، بمنطقة الكيلو 20 من الطريق، ما أسفر عن إصابة كل من: محمود سامي شحاتة، 23 عامًا، حسين فارس محمود، 26 عامًا، محمد عاطف مسعد، 23 عامًا، أحمد محمد عبد الصادق، 18 عامًا، محمد مفتاح سيد، 23 عامًا، طه محمد الشريف، 25 عامًا، ومحمد سعد عبد المجيد، 25 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية «الكفاح» التابعة لمركز الفرافرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.