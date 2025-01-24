قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد | عودة تشواميني وغياب فينيسيوس

أعلن المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة بلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

عودة تشواميني بعد التعافي من الإصابة

شهدت القائمة عودة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، بعد غيابه عن مباراة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة. وشارك اللاعب في التدريبات يوم الخميس وأصبح جاهزًا لدعم الفريق أمام بلد الوليد.

غيابات بارزة في صفوف الملكي

ريال مدريد يدخل المباراة بدون خدمات بعض الأسماء المهمة:

فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، إدواردو كامافينجا، وخيسوس فاييخو للإصابة.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بينما يقبع بلد الوليد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة، مما يعكس الفارق الكبير بين الفريقين.

قائمة ريال مدريد الكاملة

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا

أندري لونين

فران جونزاليس

الدفاع:

ديفيد ألابا

لوكاس فاسكيز

فران جارسيا

أنطونيو روديجر

فيرلاند ميندي

جاكوبو

ماركو أسينسيو (يمكنه اللعب كظهير في حالات الطوارئ)

لورينزو

الوسط:

جود بيلينجهام

فيديريكو فالفيردي

لوكا مودريتش

أوريلين تشواميني

أردا جولر

داني سيبايوس

الهجوم:

كيليان مبابي

رودريجو جويس

إندريك

إبراهيم دياز

تطلعات المباراة

ريال مدريد يسعى لمواصلة الحفاظ على صدارة الليجا، مستغلًا الفارق الفني الكبير بينه وبين بلد الوليد. وفي المقابل، يأمل الأخير في تحقيق مفاجأة على ملعبه لتحسين وضعه في قاع الترتيب.