وقف النار بغزة.. خبير: المبادرات المصرية أساس الحلول الدولية

تحدث اللواء دكتور وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتفاصيل وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

15 شهرا من الجهود المصرية انتهت بالتوصل لاتفاق غزة

وتابع اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، هناك دور محوري لعبته مصر في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي جاء نتاجا لمفاوضات استمرت لأكثر من 15 شهرا، وذلك بعد سلسلة من الأحداث المحورية التي تضمنت تبادل الأسرى والمحتجزين وغيرها من المبادرات المصرية.

ونوه، الى أن أبرز هذه المبادرات كان مؤتمر القاهرة للسلام، الذي جمع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للبحث عن حل شامل للقضية الفلسطينية، ورغم رفض إسرائيل لبعض المبادرات السابقة، إلا أن الجهود المصرية المتواصلة استطاعت أن تفرض رؤيتها تدريجيًا.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أن المبادرة المصرية في مايو 2024 كانت الأساس للعديد من الحلول الدولية، بما في ذلك مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.