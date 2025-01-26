لن تصدق .. 7 فوائد مذهلة لتمارين التنفس العميق | تعرف عليها

التنفس هو وظيفة آلية للجسم يتحكم فيها مركز التنفس في الدماغ، عندما نشعر بالتوتر، يتغير معدل ونمط تنفسنا، ولدينا أيضًا القدرة على تغيير تنفسنا عمدًا.

أظهرت الدراسات العلمية أن التحكم في تنفسك يمكن أن يساعد في إدارة التوتر والحالات المرتبطة به، يستخدم التحكم في التنفس أيضًا في ممارسات مثل اليوجا والتاي تشي وبعض أشكال التأم،. يستخدم العديد من الأشخاص تنفسهم للمساعدة في تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر.

فوائد التنفس العميق

عندما يكون الشخص مسترخيًا، فإنه يتنفس من خلال أنفه بطريقة بطيئة ومنتظمة ولطيفة، ويبدو أن تقليد نمط التنفس المريح عمدًا يعمل على تهدئة الجهاز العصبي الذي يتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية.

ويمكن أن يتسبب التنفس المتحكم فيه في حدوث تغييرات فسيولوجية تشمل:

انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

انخفاض مستويات هرمونات التوتر في الدم

تقليل تراكم حمض اللاكتيك في أنسجة العضلات

مستويات متوازنة من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم

تحسين أداء الجهاز المناعي

زيادة الطاقة البدنية

زيادة الشعور بالهدوء والرفاهية.