الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخططا لمنع اللبنانيين من العودة إلى الجنوب | شاهد

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط لمنع عودة سكان مناطق الجنوب اللبناني إلى منازلهم، عبر تخريب الطرقات المؤدية إلى البلدات الحدودية.

ورصدت وكالة سبوتنيك الروسية، أن جيش الاحتلال يعمد إلى تخريب الطرقات المؤدية إلى البلدات الحدودية جنوب لبنان، من بلدة كفركلا إلى ميس الجبل، وذلك لمنع الأهالي من العودة بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، التي تنتهي غدا فجرا.

وجرت عمليات تجريف في وادي السلوقي، الذي يربط بلدات ميس الجبل، حولا، شقرا، صباح يوم السبت وقبل 24 ساعة من انتهاء المهلة الممنوحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للانحساب من جنوب لبنان، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نهاية نوفمبر الماضي بين حزب الله وإسرائيل بضمان أمريكي.

وكان الجيش اللبناني، طالب الأهالي بالتريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، مع انقضاء مهلة الستين يومًا التي تلي وقف إطلاق النار نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.

وشددت قيادة الجيش اللبناني على أهمية تحلي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم.