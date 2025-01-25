قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إن ثلث المشاركين في المظاهرات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد هم من الأوكرانيين.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن رئيس الوزراء السلوفاكي قوله "التلفزيون الأوكراني يتجول هنا في المظاهرات، حيث أن ثلثهم من الأوكرانيين، الذين يثيرون الضجيج هنا ضد الحكومة السلوفاكية".

وبحسب قوله، ظهرت في وقت لاحق على التلفزيون الأوكراني قصص عن الأوكرانيين الذين يشعرون بعدم الرضا عن شيء ما في سلوفاكيا.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بخروج مظاهرات مناهضة للحكومة في سلوفاكيا، نظمتها منظمة "السلام لأوكرانيا" غير الحكومية التي تدعم نظام كييف.