قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قميص عمر مرموش يزين غرفة ملابس مانشستر سيتي
مصر للطيران تطلب وظائف بمحطة الغردقة| اعرف التفاصيل
سجدة شكر.. لقطات من وصول الأسرى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية
عرض من ناد أوروبي..هل يتخلى الأهلى عن نجمه مقابل 5 ملايين يورو؟
إطلاق سراح عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس بعد 39 عاما في سجون الاحتلال
لماذا تمنع الأسيرة يهود أربيل الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة ؟
بث مباشر.. وصول الأسرى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية
براتب 9000 درهم| وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالإمارات.. قدم الآن
بصحبة محمد رمضان.. الظهور الأول لمصطفى العش بعد الانضمام للأهلي
رابط مباشر للتقديم فى وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025
من ميدان التحرير.. أحمد موسى يوجه رسالة للإخوان|فيديو
إعلام فلسطيني: 3 حافلات تقل 114 أسيرا محررا تصل إلى رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتوظيفها العقارات .. عقوبات رادعة لنصاب استولى على 10 ملايين جنيه بقنا

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي
×

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بحجة بيع شقق لهم مقابل الاستيلاء على أموالهم والتي بلغت ما يقارب 10 مليون جنيه بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجارى التحقيق من الشخص المتهم، حول المبالغ التي تم الحصول عليها من مقدمى البلاغات، لكشف مصير الأموال المتحصل عليها بطريق غير رسمي.

عقوبة النصب 

حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .

ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

النصب والاحتيال أجهزة الأمن بقنا قرية أبومناع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب مرتبك بالدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

سعر الدولار

92 قرشًا.. تراجع سعر الدولار في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

أنغام والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

“بوستين كفاية”| قبلة عبدالمجيد عبد الله تضع أنغام في ورطة وتفتح النيران عليها

تراجع أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم السبت

الفراخ بكام انهاردة؟.. تراجع أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم السبت

صورة متداولة

الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية

أسعار الدواجن

نزلت تانى .. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: هدفنا تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين حياة المواطن المصري

صيام ليلة الإسراء والمعراج

متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2025؟.. ليس غدا كما يظن كثيرون

ترشيحاتنا

العثور على جثة بالبحيرة

كشف لغز العثور على جثة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

محكمة

إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع بقتل جاره بالسلام

سرقة

سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.. تفاصيل حبس حرامي النزهة

بالصور

محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جورجينا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة | شاهد

جورجينا
جورجينا
جورجينا

تقنية لنقل الأدوية لأماكن محددة بالجسم بواسطة الحليب.. ما هي؟

معلومات لا تعرفها عن تقنية نقل الأدوية
معلومات لا تعرفها عن تقنية نقل الأدوية
معلومات لا تعرفها عن تقنية نقل الأدوية

رئيس جامعة الزقازيق يُهنِّئ مدير أمن الشرقية بذكرى عيد الشرطة 73

النصب التذكاري
النصب التذكاري
النصب التذكاري

فيديو

نادية الجندي

قصة حياتي هتوجعكم قوي .. ماذا قالت نادية الجندي في حفل «جوي أووردز»

صورة من الزيارة

الدفاع الشعبي والشئون المعنوية ينظمان زيارة للإعلاميين وطلبة الجامعات لـ قوات المظلات

ايمان عبد اللطيف

صعود أم هبوط.. مفاجأة في سعر الذهب الآن في مصر

ايمان عبد اللطيف

تحذيرات من الأرصاد بسبب حالة الطقس خلال الساعات القادمة | ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد