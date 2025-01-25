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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو رينو 13 .. المواصفات الكاملة والأسعار

أوبو رينو 13
أوبو رينو 13
احمد الشريف
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أعلنت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها الجديد أوبو رينو 13، الذي يأتي بمواصفات متقدمة تستهدف الفئة المتوسطة، فيما يلي نظرة شاملة على مواصفات الهاتف وأسعاره:

التصميم والهيكل

  • الأبعاد والوزن: 157.9×74.7×7.2 مم، بوزن 181 جرامًا.
  • الخامات: زجاج في الجهة الأمامية والخلفية مع إطار بلاستيكي.
  • مقاومة الماء والغبار: حاصل على شهادة IP69.
  • شرائح الاتصال: يدعم تركيب شريحتين اتصال بتقنية 5G.

الشاشة

  • النوع: AMOLED.
  • الحجم: 6.59 بوصة.
  • الدقة: 1256×2760 بكسل.
  • كثافة البكسلات: 460 بكسل لكل بوصة.
  • السطوع: يصل إلى 1200 شمعة.
  • معدل التحديث: 120 هرتز.

الأداء

  • المعالج: ميدياتك Dimensity 8350 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر.
  • وحدة معالجة الرسوميات: Mali G615.
  • نظام التشغيل: ColorOS 15 المبني على أندرويد 15.

الكاميرات

  • الكاميرا الأمامية: 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0، تدعم تصوير الفيديو بجودة 2160p@60fps.
  • الكاميرا الخلفية:
  • الأساسية: 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.8، مع مثبت بصري.
  • الزاوية الواسعة: 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2.
  • تدعم تصوير الفيديو بجودة 2160p@60fps مع مثبت إلكتروني.

البطارية والشحن

  • السعة: 5600 مللي أمبير.
  • الشحن السريع: بقدرة 80 وات.
  • الشحن العكسي: مدعوم عبر منفذ USB Type-C.

الميزات الإضافية

  • مستشعرات: بصمة الإصبع تحت الشاشة، Face Unlock، IR Blaster، NFC، ومستشعر تقارب حقيقي.
  • الصوت: لا يدعم منفذ 3.5 مم للسماعات؛ السماعات الخارجية بنظام Mono.

الألوان المتوفرة

  • الأسود.
  • البنفسجي.
  • الأزرق.

الأسعار

تختلف أسعار أوبو رينو 13 حسب سعة التخزين والذاكرة العشوائية:

  • 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين: حوالي 370 دولار أمريكي.
  • 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين: حوالي 440 دولار أمريكي.
  • 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين: حوالي 525 دولار أمريكي.
أوبو رينو 13 رينو 13 شركة أوبو

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