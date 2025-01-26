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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غرفة التطوير العقاري: تباطؤ في المبيعات وليس ركودًا.. والعروض لتنشيط السوق|فيديو

غرفة التطوير العقاري
غرفة التطوير العقاري
يوسف أيمن
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أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن التباطؤ في المبيعات العقارية خلال بعض الفترات ليس دليلاً على وجود ركود، بل هو أمر طبيعي في السوق، مشيرًا إلى أن تقديم العروض على بعض الوحدات يهدف إلى تنشيط المبيعات وتحفيز السوق.

وأوضح راشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تعمير" المذاع عبر قناة "ON"، أن السوق العقارية تشهد أحيانًا تباطؤًا في المبيعات، وليس ركودًا كما يُشاع، مشددًا على أن العروض التي يتم طرحها ليست قاعدة مستمرة، لكنها تُستخدم لتنشيط حركة البيع في أوقات معينة.

وأضاف أن هذه العروض تسهم في دعم القطاع العقاري وزيادة حركة الشراء، مؤكدًا أن السوق لا تعاني من ركود حقيقي، وإنما هناك حاجة لتحفيز الطلب في بعض الأوقات لضمان استمرارية النشاط.

السوق غرفة التطوير العقاري العروض تنشيط السوق محمد راشد التطوير العقاري

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