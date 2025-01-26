ثقافة الغربية تختتم احتفالاتها بعيد الشرطة على مسرح المركز الثقافي بطنطا

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا عددا الفعاليات الفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعيد الـ73 للشرطة المصرية.

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للسلام الوطني، أعقبه عرض استعراضي راقص لمواهب فصل الباليه بمركز طنطا الثقافي، للمدرب الفنان عبد الرحمن صلاح، على أنغام أغنية "هنا مصر"، كما وتابع الحضور فيلما تسجيليا لتضحيات رجال الداخلية اللذين قاموا بمواجهة تيارات الإرهاب، فيما اختتمت الفقرة الفنية الأولى بعدد من القصائد والأبيات الشعرية الوطنية، قدمها أطفال نادي الكتابة الإبداعية، وجاءت بعنوان "رتبة في القلب"، تأليف وإلقاء د. هاجر الصواف، والطفل سعيد قطب.

هذا وشهد ختام الحفل الفني العديد من الأغاني الوطنية لعمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، قدمتها فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان هيثم بسيوني، ومن بينها: مصر يا أول نور في الدنيا، ياللي عاش حبك يعلم، يا بلادي، طوبة فوق طوبة، وميدلي وطني في حب مصر.

يذكر أن ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، قد نظمت عددا من الفعاليات التثقيفية والفنية، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.