تكنولوجيا وسيارات

ماذا يحدث عند إهمال بوجيهات السيارة؟

عزة عاطف

في قلب كل محرك احتراق داخلي، تلعب "البوجيهات" أو شمعات الاحتراق دور البطل الخفي؛ فهي المسئولة عن إطلاق الشرارة الأولى التي تمنح سيارتك الحياة. 

ورغم صغر حجمها وانخفاض تكلفتها مقارنة بقطع الغيار الأخرى، إلا أن إهمال تغييرها في المواعيد المحددة قد يتحول إلى كابوس ميكانيكي يكلفك آلاف الجنيهات، ويحول رحلتك اليومية إلى تجربة قيادة محبطة وغير آمنة.

الشرارة الضعيفة وهدر الأموال عند محطات الوقود

يعد انخفاض كفاءة استهلاك الوقود أولى العلامات التحذيرية التي يرسلها المحرك عند تلف البوجيهات. 

فعندما تتآكل الأقطاب الكهربائية أو تتراكم عليها الرواسب الكربونية، تصبح الشرارة ضعيفة وغير منتظمة، مما يؤدي إلى احتراق غير كامل لخليط الوقود والهواء داخل الأسطوانات. 

وتشير الدراسات الفنية في عام 2026 إلى أن إهمال البوجيهات قد يرفع معدل استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 30%، مما يعني أنك تدفع ثمن وقود لا تستفيد منه فعليًا، بل ويتحول إلى انبعاثات ضارة تلوث البيئة.

فقدان العزم وظاهرة "خنق" المحرك أثناء التسارع

إذا شعرت أن سيارتك فقدت بريقها وأصبحت ثقيلة الاستجابة عند الضغط على دواسة الوقود، فغالباً ما تكون البوجيهات هي المتهم الأول. 

فالتأخير في عملية الاحتراق يسبب ما يعرف بـ "تذبذب المحرك" أو فقدان القوة (Misfiring)، حيث تفشل إحدى الأسطوانات في العمل بشكل صحيح. 

هذا الخلل لا يفسد متعة القيادة فحسب، بل يضع ضغطاً هائلاً على قواعد المحرك والمكونات الداخلية نتيجة الاهتزازات غير الطبيعية التي تظهر بوضوح أثناء التوقف في الإشارات المرورية.

خطر الانفجار الداخلي وتدمير "علبة البيئة" المكلفة

الضرر الأكبر لإهمال البوجيهات يكمن في ما يحدث خارج غرفة الاحتراق؛ فالبنزين الذي لم يحترق بسبب الشرارة الضعيفة يندفع مباشرة نحو نظام العادم. 

وهناك، داخل المحول الحفاز (علبة البيئة)، يشتعل هذا الوقود بفعل الحرارة العالية، مما يؤدي إلى انصهار المكونات الداخلية للفلتر وتلفه تمامًا. 

وبما أن "علبة البيئة" تعد من أغلى قطع الغيار في السيارات الحديثة، فإن استبدال بوجيهات بأسعار زهيدة يعد استثمارًا ذكيًا يحميك من دفع مبالغ طائلة لاحقًا.

إجهاد البطارية ونظام التشغيل في الصباح الباكر

تواجه البوجيهات المتهالكة صعوبة بالغة في توليد الشرارة الكافية لبدء تشغيل المحرك، خاصة في الأجواء الباردة. 

يجبرك هذا الأمر على تكرار محاولات التشغيل لفترات أطول، مما يضع عبئًا مضاعفًا على "المارش" (بادئ الحركة) ويستنزف طاقة البطارية بشكل متسارع. 

مع مرور الوقت، قد تجد نفسك عالقاً أمام منزلك بسبب قطعة صغيرة كان من المفترض تغييرها منذ آلاف الكيلومترات، وهو موقف يمكن تجنبه ببساطة عبر الالتزام بجدول الصيانه الدورية.؛

تختلف العمر الافتراضي للبوجيهات حسب نوعها؛ فالأنواع التقليدية (النيكل) تتطلب التغيير كل 20,000 إلى 30,000 كم، بينما الأنواع المتطورة مثل "الإيريديوم" و"البلاتينيوم" قد تصمد حتى 100,000 كم. وينصح الخبراء بضرورة فحص حالة البوجيهات فور ظهور لمبة "Check Engine" أو عند ملاحظة خروج دخان أسود من الشكمان، مع التأكيد على استخدام الأنواع الأصلية الموصى بها في كتيب السيارة لضمان أعلى كفاءة للمحرك وأطول عمر افتراضي لمكوناته.

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

