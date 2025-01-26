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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال جماهيري لافت في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

إقبال جماهيري لافت في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
إقبال جماهيري لافت في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
رنا أشرف   -  
تصوير صلاح مهدي   -  
أوركيد سامي
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في ثالث أيامه، شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا لافتا في دورته الـ56، فامتلأت بوابات مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بطوابير طويلة من عشاق القراءة، ما يعكس الحماس الكبير والإقبال المميز على هذا الحدث الثقافي السنوي.

وشهد المعرض منذ الساعات الأولى توافد أعداد كبيرة من الزوار، من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأسر والشباب وكبار السن، لاقتناء الكتب والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تُقام داخل قاعات المعرض. 

ويتميز الحدث بحضور نخبة من كبار الأدباء والشعراء والمفكرين والسياسيين، ما يضفي طابعًا ثقافيًا غنيًا على أجواء المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة. 

يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

وتُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي. 

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية. 

وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

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