آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

الأحد 26/يناير/2025 - 10:39 م 1/26/2025 10:39:53 PM

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء: 50.21جنيه

سعر البيع: 50.31جنيه

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء:52.28 جنيه

سعر البيع: 52.93 جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء:62جنيه

سعر البيع:62.89 جنيه

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 55.31 جنيه

سعر البيع: 55.72جنيه

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد:

سجل سعر اليوان الصيني اليوم الأحد:

سعر الشراء: 6.88جنيه

سعر البيع: 6.95 جنيه

وسجل سعر 100 ين ياباني اليوم الأحد:

سعر الشراء: 32.06جنيه

سعر البيع: 32.48جنيه

وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم الأحد:

سعر الشراء: 31.53جنيه

سعر البيع: 31.84 جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى اليوم الأحد:

سعر الشراء: 34.90جنيه

سعر البيع: 35.14جنيه

وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الأجنبي وفقا لآلية العرض والطلب في البنوك.

وتعد العملة الأمريكية أكثر العملات الأجنبية طلبا في البلاد نظرا لعمليات الاستيراد الخاص بالتصنيع وشراء مسلتزمات الانتاج والمواد الخام.