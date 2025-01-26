أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-1-2025

استقرت أسعار صرف العملات اليوم الأحد 26-1-2025، مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.



وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم 52.24 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 61ز81 جنيه للشراء و61.95 جنيه للبيع.



سعر فرنك استرليني 61.81 جنيه للشراء و61.95 جنيه للبيع.



سعر فرنك سويسري 55.31 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع.



سعر الين الياباني سجل 32.10 جنيه للشراء و31.17 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي سجل 13.39 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي سجل 162.89 جنيه للشراء و163.32 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الاماراتي 13.67 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع