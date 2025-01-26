اتحاد التجديف يقرر إعادة تشكيل المناطق والأجهزة الفنية والإدارية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري التجديف برئاسة اللواء شريف القماطي إعادة تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد مع هيكلة المناطق ولجان الاتحاد حتى تواكب كافة التطورات خلال الفترة المقبلة والتي تأتي اتساقا مع مقترحات اللجنة الفنية برئاسة المستشار خالد زين.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري التجديف خلال اجتماعه الذي عقد مساء السبت على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية ليضم الجهاز الفني لمنتخب التجديف الكلاسيكي الكابتن عماد أحمد محمد مدرب، الكابتن محمود عبد الحليم مدرب، الكابتن عادل بدر مدرب، ومجدي عفيفي المدير الإداري للمنتخبات القومية.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب التجديف الشاطئي الكابتن هند عصام فرحات، مدربة للاعبين المنضمين من أندية القاهرة والإسكندرية على أن يكون التدريب في نادي المعادي واليخت، الكابتن عبد الرحمن صفوت، مدرب للاعبين المنضمين من أندية مدن القناة ليكون التدريب في نادي القناة بالإسماعيلية، الكابتن محمد فخري، مدرب لياقة بدنية، وعلاء رزق إداري.

وقرر أيضا مجلس إدارة اتحاد التجديف تشكيل مناطق الاتحاد لتكون منطقة القاهرة مكونة من سيف نجم رئيسًا، وجمال عبد القادر رئيسا لمنطقة الإسكندرية، اللواء محمد سالم سعودي رئيسا لمنطقة القناة والمهندس محمد نور صادق رئيسا لمنطقة جنوب الوادي.

فيما ضم تشكيل لجان الاتحاد لتكون لجنة الأساتذة مكونة من أحمد سعد الله رئيسًا، القبطان أحمد لطفي مشرفًا، المهندس حاتم قنديل و أحمد نبيل حمادي مشرفان على لجنة الاستثمار.

وبخصوص لجنة الحكام ضمت كل من الكابتن أحمد حلمي غريب رئيسًا، الدكتورة أروى لؤي حسني سكرتيرًا فيما ضم الأعضاء كل من هاني جابر الديب، وشيرين أنور جمال الدين، وأحمد محمد شعبان.

وضم تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد اللواء شريف القماطي رئيسًا، القبطان محمد سلامة نائب رئيس، القبطان أحمد لطفي عضو احتياطي والأعضاء الأساسيون مصطفى عبد الجواد والعقيد محمد خلف.