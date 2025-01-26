محمد الحمصاني: قافلة مساعدات مصرية ضخمة لغزة تعبيرًا عن التضامن مع أهلها

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا حجم المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على تخفيف هذه المعاناة من خلال جهود مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل بتنسيق مع صندوق “تحيا مصر”، إضافة إلى تعاون مع مؤسسات مثل بيت الطعام والزكاة والصدقات والجمعية الشرعية، لتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

وأشار الحمصاني إلى أن مجلس الوزراء شارك في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية عبر صندوق “تحيا مصر” استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القافلة تضم 305 شاحنات محملة بأكثر من 4200 طن من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 11 سيارة إسعاف.

وأكد أن هذه القافلة تأتي تجسيدًا للتضامن المصري مع الأشقاء في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة.