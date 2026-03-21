الجولة الخليجية للرئيس السيسي.. نواب وأحزاب: تحرك مصري مكثف يعزز الأمن العربي ويفند الشائعات

تشهد التحركات الدبلوماسية المصرية نشاطًا لافتًا خلال الأيام الأخيرة، مع الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت عددًا من الدول العربية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بعد زيارات سابقة لكل من الإمارات وقطر، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد.

وتحمل هذه الجولة، وفق مراقبين وبرلمانيين، دلالات سياسية واستراتيجية عميقة، تعكس نهجًا مصريًا قائمًا على التحرك الفعلي لا الاكتفاء بالتصريحات، في إطار سعي القاهرة لتعزيز التنسيق العربي ومواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة.

تحرك مصري عملي في توقيت حساس

في هذا السياق، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الجولة الخليجية تعكس بوضوح توجه الدولة المصرية نحو ترجمة مواقفها السياسية إلى خطوات عملية على الأرض، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

وأوضح أن تكرار الجولات الخليجية خلال فترة قصيرة يعكس ديناميكية غير مسبوقة في الأداء السياسي المصري، ويؤكد أن القاهرة تتحرك بثقلها في قلب المشهد العربي، بما يعزز من قدرتها على التأثير في مسارات الأحداث الإقليمية.

وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه أمن الدول العربية، خاصة دول الخليج، ثابت وراسخ، ويستند إلى عقيدة سياسية تعتبر أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يظهر جليًا في التحركات الرئاسية المكثفة.

رسائل سياسية قوية ووحدة في الصف العربي

من جانبه، شدد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، على أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تمثل رسالة سياسية واضحة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، وتؤكد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي في توقيت مهم للرد على الحملات المغرضة التي تستهدف التشكيك في طبيعة العلاقات بين مصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الواقع العملي والتحركات على الأرض تكذب هذه الادعاءات.

وأضاف أن العلاقات المصرية الخليجية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل والمصير المشترك، وهو ما يظهر في التنسيق المستمر بين القيادات السياسية، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

رد عملي على الشائعات وتعزيز للتنسيق العربي

بدوره، أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الجولة الخليجية تمثل ردًا عمليًا على الشائعات التي يروجها البعض حول موقف مصر من أشقائها العرب.

وأشار إلى أن الزيارات المتلاحقة لدول الخليج تعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع الأشقاء العرب، وتعزيز التنسيق المشترك في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

وأوضح أن هذه التحركات لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمتد لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

تعزيز معادلة الأمن العربي المشترك

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية والبحرين تعكس دقة التقدير المصري لمجريات الأوضاع الإقليمية، وحرص الدولة على ترسيخ منظومة الأمن العربي المشترك.

وأوضح أن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع قيادات الدول الخليجية تعكس مستوى عالٍ من التفاهم والتنسيق، بما يدعم توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات التي تتطلب تحركًا عربيًا منسقًا.

وأشار إلى أن تأكيد مصر على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة الترابط الاستراتيجي بين الدول العربية، وضرورة العمل الجماعي للحفاظ على استقرار المنطقة.