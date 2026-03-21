الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قاضي الأمور الوقتية يحسم أمر الطرد .. تحذير للمستأجر حال الامتناع عن الأجرة أو الإخلاء بالموعد المحدد

عبد الرحمن سرحان

أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر حسمًا، واضعًا ضوابط واضحة لإنهاء التعاقدات القديمة، ومحددًا آليات قانونية سريعة للتعامل مع حالات الامتناع عن السداد أو الإخلاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار السوق العقاري.

الطرد بقرار قضائي عاجل

نص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ حكم الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لإصدار أمر فوري بطرد الممتنع عن التنفيذ.

ويأتي هذا الإجراء دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض، حال توافر أسبابه، بما يعزز من سرعة استرداد الوحدات المؤجرة ويمنع إطالة أمد النزاعات.

حالات الإخلاء الإلزامي

ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك في نهاية المدة المحددة، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو غير سكني.

وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من ظاهرة حجز الوحدات دون استخدام فعلي، وإتاحة الفرصة لإعادة ضخها في السوق.

الدعوى لا توقف التنفيذ

منح القانون المستأجر الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية للطعن أو النزاع، إلا أنه شدد على أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس اتجاهًا تشريعيًا نحو سرعة الفصل في النزاعات وعدم تعطيل التنفيذ.

مدد محددة لإنهاء العقود

حدد القانون مددًا زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث:

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني بعد 5 سنوات للأشخاص الطبيعية.


وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل هذه المدد.

زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية

نص القانون على إعادة هيكلة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، حيث:

ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.

كما يتم تطبيق قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع تقسيط الفروق المستحقة لاحقًا.

غير السكني.. 5 أضعاف القيمة

بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، حدد القانون زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، في إطار تحقيق توازن اقتصادي بين المالك والمستأجر.

زيادة سنوية دورية

ألزم القانون بزيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويمنع تجمد القيمة الإيجارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صور متداولة من حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

الذهب

أسعار الذهب تتراجع 10% وانخفاض العقود الآجلة وصعود الدولار

ترشيحاتنا

احتفالات عيد الفطرر المبارك بالمحافظات

احتفالا بعيد الفطر.. المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على الحدائق والمتنزهات

الاب المتوفى

بسبب تسريب الغاز.. تفاصيل وفاة 3 من أسرة واحدة بمحافظة المنوفية

امطار بالمحافظات

رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد