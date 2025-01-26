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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ هندسة البترول: تصريحات ترامب بشأن أسعار النفط لا تحقق الاتزان الاقتصادي

جمال القليوبي
جمال القليوبي
يوسف أيمن
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تحدث الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن توقعات أسعار النفط في الفترة المقبلة، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع الحظر عن شركات الغاز، مؤكدًا أن الرقم الذي أعلن عنه ترامب حول سعر النفط لا يعكس الاتزان الاقتصادي المطلوب.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة”، أوضح القليوبي أن الرئيس الأمريكي كان قد صرح قبل تنصيبه عن ضرورة خفض أسعار النفط والغاز عالميًا إلى ما دون 60 دولارًا. إلا أن القليوبي اعتبر هذا الرقم غير متوازن اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل يتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، وهو ما يحمي استثمارات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأضاف القليوبي أن تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تتجاوز 68 دولارًا للبرميل، وبالتالي فإن سعر 70 دولارًا يعتبر مناسبًا لضمان استدامة الاقتصاد وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وفي حديثه عن تأثير هذه القرارات على الشركات الأمريكية، كشف القليوبي أن هناك 34 شركة نفطية داخل الولايات المتحدة كانت قد توقفت عن العمل بسبب تراكم الديون عليها. 

وأكد أن عدد الحفارات العاملة في الحقول النفطية داخل الولايات المتحدة بلغ نحو 968 ألف حفار، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة بسبب القروض المتراكمة.

وفي ختام حديثه، لفت القليوبي إلى أن دعم ترامب لهذه الشركات المتعثرة قد يكون له تأثير كبير في دفع استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز الأمريكي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الشركات.

ترامب دونالد ترامب جمال القليوبي شركات الغاز عزة مصطفى

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