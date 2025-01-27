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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تصريحات ترامب تهدد استقرار الشرق الأوسط.. وتهجير الفلسطينيين "خط أحمر"

النائب رياض عبد الستار
النائب رياض عبد الستار
حسن رضوان
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أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن مصر تثبت دائمًا ريادتها الإنسانية والتاريخية في حماية حقوق الشعوب العربية، مشيراً  إلى أن مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض أي محاولات لتهجير أهالي غزة، وتدعم بقوة حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

واستنكر النائب رياض عبد الستار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اقترحت نقل أهالي غزة إلى دول مجاورة، واصفًا إياها بأنها "غير مسؤولة وتتنافى مع مبادئ القانون الدولي والإنساني"، مؤكدا  أن مثل هذه التصريحات تعكس أجندة سياسية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد عبد الستار بالجهود الإنسانية التي تقودها مصر، مشيرًا إلى أن القوافل الإغاثية التي تُرسل إلى غزة تُظهر التزام مصر الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني. 
وأكد أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وتؤكد أن مصر لن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية.

وحذر النائب رياض عبد الستار من تداعيات تصريحات ترامب، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين يمثل "خطًا أحمر" لن تسمح مصر بتجاوزه.

وأشار إلى أن مثل هذه المخططات تهدد استقرار المنطقة بأكملها، وتتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.

مجلس النواب غزة النائب رياض عبد الستار الأشقاء الفلسطينيين حقوق الشعوب العربية

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