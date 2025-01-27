بن شرقي يطلب فسخ عقده مع الريان بالتراضي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، عن طلب بن شرقي لاعب الريان القطري ونجم الزمالك السابق من ناديه بفسخ عقده.

وكتب صادق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بن شرقي يطلب فسخ عقده مع الريان وديا مقابل التنازل عن مستحقاته تمهيدا للانتقال للأهلي!”.

ويسعى النادي الأهلي لضم أشرف بن شرقي بشكل مجاني والطريق سيكون بفسخ اللاعب تعاقده مع النادي القطري بشكل ودي.

شروط الريان القطري لرحيل أشرف بن شرقي

فيما اشترط نادي الريان القطري على بن شرقي ضرورة دخول الأهلي في المفاوضات بشكل مباشر وسيتم تقليل المقابل المادي والموافقة على رحيله.

أما الشرط الثاني هو تعاقد فريق الريان مع بديل قبل رحيل بن شرقي لسد الفراغ في خط الهجوم وبدأت المفاوضات مع أكثر من لاعب للانضمام للفريق خلال الفترة الحالية.

وحسب موقع ترانسفير ماركت فإن نسبة إنتقال أشرف بن شرقي لـ النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي اجتازات الـ 50 %.