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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا اللوزي: يهمني في العمل الشخصية وليس المكان الذي يعرض فيه

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
محمد نحلة
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أكدت الفنانة يسرا اللوزي أنها لا يهمها إذا كان العمل سيعرض على منصة إلكترونية، أو على التليفزيون، بل تركز فقط على الجانب الخاص بالعمل.

وقالت يسرا اللوزي في تصريحات لـ صدى البلد:" يهمني في أى عمل الشخصية التي أقدمها ولا يهمني المكان الذي تعرض فيه، فحينما تكون القصة قوية، والشخصية التي ألعبها جيدة، سيهتم الجمهور ويتابع، وأعمال المنصات أصبحت تحقق نجاحات كبيرة.

أعربت الفنانة يسرا اللوزي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “سراب”، المعروض حاليا.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" تلقيت ردود فعل من الجمهور والأصدقاء رائعة، رغم أنني دخلت هذا العمل في أجواء صعبة للغاية، فقد تعرضت والدتي لأزمة صحية انتهت بوفاتها خلال تحضيراتي للعمل، وكنت أنوي الاعتذار عن العمل بسبب حالتي النفسية، ولكن قررت أن أكمل، ووظفت شعوري بالحزن، على شخصيتي في العمل، وساعدتني ملامحي الحزينة في تقمص الشخصية.

ويتضح أن علا سيدة مطلقة تعول طفلتين إحداهما في مرحلة المراهقة، وهو ما يدفعها لأن تطلب من صديق لها بأن يراقب هاتف ابنتها لتعلم بعد ذلك أنها على علاقة حب مع مدربها في النادي، وتحاول أن تنصحها بأن تبتعد عنه نظرا لتحرشه بفتاة أخرى، إلا أن ابنتها ترفض النصيحة حتى تتعرض لموقف يجمعها مع المدرب يدفعها أن تعتذر لوالدتها.

كما يتبين أيضا سبب انفصال عاصم عن منى، وسبب رفضها العودة إليه رغم محاولاته للتقرب منها مرة أخرى.

أما "نور" الذي يجسده الفنان أحمد مجدي، تتوتر العلاقة بينه وبين زوجته "ريما" التي تجسدها الفنانة دياموند بو عبود، وذلك بسبب شخصيته التي تميل إلى عدم المواجهة خاصة مع طارق.

أبطال مسلسل سراب 
 

يشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

يسرا اللوزي سراب مسلسل سراب

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