إعلامي يكشف مستجدات صفقة بن شرقي

كشف الإعلامي أمير هشام مستجدات صفقة انتقال بن شرقي للنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:‎ تحديث عاجل .. اشرف بن شرقي أصبح لاعباً للنادي الاهلي بنسبة ٩٩٪ .. آخر المستجدات .

وتابع : أشرف بن شرقي حصل على موافقة مبدئية من الريان القطري على فسخ التعاقد يتبقى فقط مباركة مجلس النادي خلال جلسة سوف تعقد خلال ساعات.

وأضاف: اللاعب وقع للنادي الاهلي إلكترونيا مقابل مليون وخمسمائة ألف دولار.

‎و استكمل : سيتقاضى اللاعب مليون دولار بنفس العملة ووافق على ان يتقاضى خمسمائة الف دولار بالجنيه المصري للتأكيد على رغبته في الانتقال للنادي الاهلي.

على الجانب الاخر تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.