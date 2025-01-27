تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في الدوري

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي موعدًا مهمًا اليوم الاثنين، حيث يستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي الجونة على أرضية استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة:

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب جروس عن التشكيل المتوقع للفريق، والذي سيضم:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد "زيزو"

أكد جروس خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة تجاوز خيبة الخسارة الأخيرة أمام مودرن سبورت، والتركيز بشكل كامل على مواجهة الجونة.

وأشار إلى أهمية تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتعويض النقاط المفقودة، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وقدرتهم على تجاوز هذه الكبوة والعودة إلى مسار الانتصارات.

نظام الدوري المصري هذا الموسم:

تُقام بطولة الدوري المصري هذا الموسم بنظام جديد، حيث تلعب الأندية مبارياتها في دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب. وتتنافس الأندية التي تحتل المراكز من الأول إلى التاسع على لقب الدوري، بينما تتنافس الفرق التسع الأخرى لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

من المقرر أن يخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34 مباراة، وهو ما يساهم في إنهاء المسابقة في وقت مناسب، تماشيًا مع الجداول الزمنية المتبعة في الدوريات العالمية والعربية، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم مطلع الصيف المقبل.