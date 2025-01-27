رئيس الأكاديمية العربية يستقبل قنصل عام لبنان بالإسكندرية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين، المستشارة عبير علي، قنصل عام لبنان بالإسكندرية، بمقر الأكاديمية الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

خلال اللقاء، رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالمستشارة عبير علي، وقدم لها عرضًا تفصيليًا عن الأكاديمية، شمل الكليات التي تضمها، والاتفاقيات العلمية والبحثية المبرمة مع كبرى الجامعات العالمية.

وتضمنت الزيارة مشاركة المستشارة عبير علي في حفل تخرج طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا، ممن أتموا الدراسات الأساسية البحرية، تلاها جولة في مقر الأكاديمية بأبي قير. شملت الجولة زيارة مركز القبة السماوية، ومعهد السلامة البحرية، ومجمع المحاكيات المتكامل، حيث رافقتها الدكتورة عبير مراد، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط الأكاديمية بالجمهورية اللبنانية، متمنيًا للمستشارة عبير علي التوفيق في مهامها الجديدة.

من جانبها، أعربت المستشارة عبير علي عن شكرها لرئيس الأكاديمية على حفاوة الاستقبال، مشيدةً بالجهود التي تبذلها الأكاديمية في تأهيل طلابها علميًا وعمليًا. كما أكدت تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل.