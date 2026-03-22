الطقس غدا.. استمرار الأجواء باردة وفرص أمطار ببعض المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، يكون بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، ويعود للبرودة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة، خلال الطقس غدا، العظمى والصغرى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 و12 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية 19 و12 درجة، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 24 و11 درجة، وترتفع في جنوب الصعيد لتسجل 32 للعظمى و17 للصغرى.

كما تتكون فرص الشبورة المائية خلال الطقس غدا، في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق، خاصة في مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد بعض المناطق، خلال الطقس غدا، فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء وخليج السويس والعقبة.

وتمتد الأمطار خلال الطقس غدا، بشكل خفيف إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري. كما تنشط الرياح على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق الصحراء الغربية وجنوب البلاد وسواحل البحر الأحمر.

وتنصح هيئة الأرصاد بمتابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية.