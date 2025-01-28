آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

تشهد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تبايناً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في مختلف البنوك المصرية، نستعرض أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، مع التركيز على أسعار البيع والشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 13.392 جنيه

بيع: 13.417 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر شراء الريال السعودي هو 13.392 جنيه وسعر البيع هو 13.417 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 13.391 جنيه

بيع: 13.420 جنيه

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سعر شراء الريال السعودي هو 13.391 جنيه وسعر البيع هو 13.420 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في اتش اس بي سي HSBC

شراء: 13.390 جنيه

بيع: 13.410 جنيه

في اتش اس بي سي HSBC، سعر شراء الريال السعودي هو 13.390 جنيه وسعر البيع هو 13.410 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

شراء: 13.384 جنيه

بيع: 13.412 جنيه

في المصرف العربي الدولي، سعر شراء الريال السعودي هو 13.384 جنيه وسعر البيع هو 13.412 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ميد بنك

شراء: 13.378 جنيه

بيع: 13.449 جنيه

في ميد بنك، سعر شراء الريال السعودي هو 13.378 جنيه وسعر البيع هو 13.449 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شراء: 13.378 جنيه

بيع: 13.415 جنيه

في البنك المركزي المصري، سعر شراء الريال السعودي هو 13.378 جنيه وسعر البيع هو 13.415 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شراء: 13.366 جنيه

بيع: 13.412 جنيه

في بنك الإسكندرية، سعر شراء الريال السعودي هو 13.366 جنيه وسعر البيع هو 13.412 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 13.362 جنيه

بيع: 13.412 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB)، سعر شراء الريال السعودي هو 13.362 جنيه وسعر البيع هو 13.412 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

شراء: 13.358 جنيه

بيع: 13.385 جنيه

في البنك المصري الخليجي، سعر شراء الريال السعودي هو 13.358 جنيه وسعر البيع هو 13.385 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

شراء: 13.346 جنيه

بيع: 13.412 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، سعر شراء الريال السعودي هو 13.346 جنيه وسعر البيع هو 13.412 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شراء: 13.345 جنيه

بيع: 13.417 جنيه

في بنك مصر، سعر شراء الريال السعودي هو 13.345 جنيه وسعر البيع هو 13.417 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شراء: 13.337 جنيه

بيع: 13.412 جنيه

في البنك الأهلي المصري، سعر شراء الريال السعودي هو 13.337 جنيه وسعر البيع هو 13.412 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شراء: 13.329 جنيه

بيع: 13.419 جنيه

في بنك قناة السويس، سعر شراء الريال السعودي هو 13.329 جنيه وسعر البيع هو 13.419 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول

شراء: 13.320 جنيه

بيع: 13.420 جنيه

في كريدي أجريكول، سعر شراء الريال السعودي هو 13.320 جنيه وسعر البيع هو 13.420 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة

شراء: 13.315 جنيه

بيع: 13.412 جنيه

في بنك البركة، سعر شراء الريال السعودي هو 13.315 جنيه وسعر البيع هو 13.412 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 13.296 جنيه

بيع: 13.428 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، سعر شراء الريال السعودي هو 13.296 جنيه وسعر البيع هو 13.428 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

شراء: 13.252 جنيه

بيع: 13.493 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، سعر شراء الريال السعودي هو 13.252 جنيه وسعر البيع هو 13.493 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في QNB الأهلي

شراء: 13.246 جنيه

بيع: 13.277 جنيه

في QNB الأهلي، سعر شراء الريال السعودي هو 13.246 جنيه وسعر البيع هو 13.277 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء: 13.180 جنيه

بيع: 13.410 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سعر شراء الريال السعودي هو 13.180 جنيه وسعر البيع هو 13.410 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

شراء: 13.039 جنيه

بيع: 13.410 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، سعر شراء الريال السعودي هو 13.039 جنيه وسعر البيع هو 13.410 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد

شراء: 12.944 جنيه

بيع: 13.413 جنيه

في المصرف المتحد، سعر شراء الريال السعودي هو 12.944 جنيه وسعر البيع هو 13.413 جنيه.