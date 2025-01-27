سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الإثنين



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الإثنين فى البنوك كالتالى :



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي الإسلامي، الأهلى الكويتي) نحو 13.40 جنيه للشراء و 13.43جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصرف العربي نحو 13.39جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك ميد بنك نحو 13.38جنيه للشراء و 13.45جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (HSBC،الأهلى المتحد)نحو 13.38جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 13.37جنيه للشراء و 13.42جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 13.36جنيه للشراء و 13.42جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنوك (الأهلى، مصر، القاهرة، فيصل الإسلامي)نحو 13.34جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (كريدى اجريكول، البركة) نحو 13.32جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك أبوظبي الأول نحو 12.30جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الإفريقي الدولي نحو 13.26جنيه للشراء و 13.44جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك المصرف المتحد نحو 12.94جنيه للشراء و 13.41جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 13.38جنيه للشراء و 13.42جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء

سجل الريال السعودى أعلى سعر شراء في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 13.40 جنيه.

أقل سعر بيع

وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 13.41 جنيه



متوسط سعر الريال

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.36 جنيه