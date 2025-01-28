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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاهد| رد مفاجئ لـ داليا مصطفى عن خبر انفصالها عن شريف سلامة

داليا مصطفى
داليا مصطفى
عادل نصار
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وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سؤالاً الي الفنانة داليا مصطفي خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، لماذا انفصلت عن الفنان شريف سلامة على الرغم من أنك قلت على السوشيال ميديا أنه من الصعب أن انفصل عن زوجي بعد زواج دام ل ٢١ عام ، ولم تنفي الفنانة داليا مصطفي خبر انفصالها ولكنها التزمت الصمت مضيفة ان اصعب قرار سوف تتخذه قريبا. 


وأضافت الفنانة داليا مصطفي، أن والديها لم ينفصلا وعاشا قصة زواج ناجحة وهي لا تعرف مدى تأثير الانفصال على الأولاد، ولكن عبر حياتي شاهدت العديد من التجارب والزواج والانفصال ورأيت أن الاولاد يتأثرون بشدة بسب الانفصال بين الزوج والزوجة. 
وتابعت الفنانة داليا مصطفي، أن معظم السيدات والزوجات المصريات عند الانفصال يفكرون في الاولاد ومدي تأثير هذا القرار عليهم وذلك علي حساب سعادة  الزوجة  ، والمقولة الشهيرة  " عيشي وربي اولادك" وتلك مقولة سخيفة ، وان الاولاد عند مرحلة عمرية معينة سن ال ١٤ عام  يتأثرون بقرار الانفصال. 
وعلى جانب آخر أشارت إلى أنها عانت من خديعة كبيرة من إحدى صديقاتها والتي كانت مقربة جدا منها ولمدة ٢٧ عام ولكنها اكتشفت خداعها لها وكذبها، وتأثرت بشدة من تلك التجربة وجلست لمدة عام تعاني من هذه الصدمة، وتعلمت من تلك التجربة كثيرا. 
وحلت الفنانة داليا مصطفي ضيفةً علي الإعلامي د. عمرو الليثي وفتحت قلبها وكشفت أسرار اذيعت لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة  ، واصعب قرار اخدته في حياتها ، وبدايتها ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها ، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي  وكيف تتعامل معاهم. 
وأمنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية وأول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة   ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت ). 
كما تحدثت عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى  ) و عن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب  (قبل الأربعين. )
وأيضا عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي، وعن أزمة مرضها واكتشافها  أنها مريضة بالسكر، وكيف تعاملت مع المرض وتصريحها أن السكر جالي بسبب الخذلان والأسى والسيطرة ؟.

عمرو الليثي شريف سلامة داليا مصطفي شاشة الحياة الفنانة داليا مصطفي

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