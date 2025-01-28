ماس كهربائي.. معاينة حريق الشهر العقاري بعين شمس

كشفت معاينة الأدلة الجنائية والأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات اندلاع حريق داخل مقر الشهر العقاري بعين شمس، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في الشهر العقاري بمنطقة عين شمس، دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في الشهر العقاري بمنطقة عين شمس.

على الفور دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ سيارتي إطفاء إلى موقع الحريق بعين شمس وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.