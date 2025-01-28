طاقم تحكيم مقدوني لإدارة مباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، تعيين طاقم تحكيم "مقدوني" لإدارة مباراة مصر وفرنسا بربع النهائي مساء اليوم الثلاثاء .

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد للرجال مواجهة قوية ضد نظيره الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

يُعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

يلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة كرواتيا والمجر.