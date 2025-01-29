سمير فرج: الشعب المصري توحد وراء القيادة السياسية لصالح القضية الفلسطينية

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس ترامب اكد على تصريحات غير مدروسة، وهي أنه لا بد على مصر والأردن ان تستقبل الفلسطينيين لفترة طويلة، خاصة أن غزة مكان مدمر، وعلى مصر والأردن بناء مساكن أمنة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رفض مخطط التهجير مع ضرورة إتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة.

وقال سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أنه لأول مرة من سنوات يتم توحد الشعب المصري، وراء القيادة السياسية لصالح القضية الفلسطينية، واعلن عن رفضه مخطط التهجير.

وتابع المفكر الإستراتيجي، ان الفلسطينيين سعداء بالموقف المصري، ودائما ما يؤكدوا على أن مصر ستظل قلب العروبة النابض.