مفاجأة.. أعضاء الزمالك يحاولون التواصل مع بن شرقي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، تواصل أعضاء الزمالك مع اشرق بن شرقي فوري قدومه إلى القاهرة .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ خاص.. أحد أعضاء مجلس الزمالك حاول التواصل مع بن شرقي في الساعات الماضية وعرض عليه نفس راتب الأهلي لكن المفاوضات جاءت متأخرة بعد حسم الأهلي للصفقة ” .

وصل منذ قليل المغربي اشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، إلى مطار القاهرة صباح اليوم استعدادا للتوقيع مع الاهلي بعد الاتفاق على الانضمام إلى القلعة الحمراء.

ويستعد مسئولو الاهلي للإعلان عن صفقة اشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.