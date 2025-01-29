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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. أعضاء الزمالك يحاولون التواصل مع بن شرقي

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
منار نور
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أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، تواصل أعضاء الزمالك مع اشرق بن شرقي فوري قدومه إلى القاهرة . 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ خاص.. أحد أعضاء مجلس الزمالك حاول التواصل مع بن شرقي في الساعات الماضية وعرض عليه نفس راتب الأهلي لكن المفاوضات جاءت متأخرة بعد حسم الأهلي للصفقة ” . 

وصل منذ قليل المغربي اشرف بن شرقي  لاعب الريان القطري السابق، إلى مطار القاهرة صباح اليوم استعدادا للتوقيع مع الاهلي بعد الاتفاق على الانضمام إلى القلعة الحمراء.

ويستعد مسئولو الاهلي  للإعلان عن صفقة اشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

الزمالك الاهلي اشرف بن شرقي صفقة بن شرقي

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