رمضان 2025.. طرح بوستر سارة أبي كنعان من مسلسل الشرنقة

طرحت منصة واتش إت البوستر الدعائي للفنانة سارة أبي كنعان من مسلسلها الجديد «الشرنقة» بطولة الفنان أحمد داود، والذي من المقرر طرحه ضمن مسلسلات رمضان 2025 .

ونشرت منصة “واتش إت” البوستر الدعائي عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» وكتبت :"الشرنقة، سارة أبي كنعان، رمضان 2025".



ويذكر أن مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، على الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، صلاح عبدالله، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

وانتهى أحمد داود، أيضا من تصوير مسلسله الجديد «كل سنة مرة» مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل «زينهم».



ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.