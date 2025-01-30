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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري إماراتي لتعزيز التبادل الثقافي والإعلامي

مصر ودولة الإمارات
مصر ودولة الإمارات
أ ش أ
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فوض الكاتب أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام نائلة فاروق رئيسة التلفزيون، بتوقيع برتوكول تعاون مع ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف هذا البروتوكول الذي تم توقيعه، الأربعاء، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ56، إلى تعزيز تبادل المواد الإعلامية بين الجانبين، بما يشمل بث الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات، إلى جانب التعاون في إنتاج وتبادل الأفلام الوثائقية والمحتوى الإعلامي المتنوع، كما يمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من بروتوكولات التعاون في المجال الثقافي خلال الفترة المقبلة.

وفي تعليقها على توقيع البروتوكول، أعربت الأستاذة نائلة فاروق عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدةً أنه "يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، ويفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات الإعلامية والثقافية بين البلدين".

من جانبه، أكد ناصر محمد اليماحي أن هذا التعاون "يعزز جسور التواصل الإعلامي والثقافي بين الفجيرة ومصر، ويسهم في تقديم محتوى إعلامي متميز يعكس الإرث الثقافي والتاريخي لكلا البلدين".

ويأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية التلفزيون المصري لتعزيز الشراكات الدولية وتقديم محتوى إعلامي متنوع يواكب التطورات في المشهد الإعلامي العربي والدولي.

مصر دولة الإمارات التعاون الإعلامي والثقافي

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