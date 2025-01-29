الخارجية العراقية : نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، لنظيره الفلسطيني، على حرص بغداد لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى".

وذكرت أن الاتصال جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني".

وأكد الوزير حسين، بحسب البيان، موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على "رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه".

ونبه حسين، إلى أن العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام".

