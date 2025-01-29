قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
13 مليون جنيه.. ننشر أقوال أفشة لاعب الأهلي في اتهام رجل أعمال بالنصب
ترامب يتراجع عن تجميد المنح والقروض الفيدرالية بعد يوم من إعلانه
وزيرة البيئة: درجات الحرارة العالية تؤثر على الزراعة والأمن الغذائي
أبو مازن: نقدر دور الرئيس السيسي ومواقف بلاده الثابتة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني
مصر لن تقبل .. روسيا اليوم تبرز كلمة أبو العينين لرؤساء برلمانات ٣٢ دولة حول تهجير الفلسطينيين
مدبولي يكشف لـ صدى البلد خطة الحكومة لخفض أسعار السلع وتوافرها
الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
كاميرا "على مسئوليتي" تلتقي بسائقي شاحنات مساعدات مؤسسة أبو العينين إلى غزة
تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا .. رسميًا
مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية يتم العمل عليها حاليا.. والإعلان عنها قريبا
الفلسطيني الثاني.. حقيقة مفاوضات الأهلي لضم تامر باني
اتقل تاخد حاجة نضيفة| تعليق مثير من تامر أمين على صفقات الأهلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

1 فبراير.. أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي

افشة
افشة
رامى المهدي
×

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تحديد جلسة 1 فبراير كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة.

كواليس مثيرة شهدتها نيابة القاهرة الجديدة، أثناء التحقيق مع رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.

حضر رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث تم إيداعه داخل الحجز الخلفي لنيابة القاهرة الجديدة.

لحظات قليلة، وتم اصطحابه إلى نيابة القاهرة الجديدة، لاستكمال التحقيقات، في اتهامه بالنصب على مجدي أفشه، لاعب النادي الأهلي في مبلغ 13 مليون جنيه.

استجوبت النيابة العامة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة، في بداية أقواله اعتصم المتهم بأقواله السابقة وانكر الاتهامات.

وبعدها واجهت النيابة رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على مجدي افشه، بتحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، اعترف المتهم بأنه استولى على الأموال.

كما اعترف رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على أموال مجدي أفشة، بأنه استولى على المبالغ المالية نظير شراء سيارة له من شهور، وليس كما أكد سابقا لشراء شقة سكنية.

ومع استمرار التحقيقات، قررت جهات التحقيق حبس رجل اعمال المتهم بالنصب على مجدي افشه لاعب النادي الاهلي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وعقب قرار الحبس، تم حجز رجل الأعمال داخل الحجز الخلفي وتم ترحيله إلى قسم الشرطة، بينما تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب على مجدي افشه لاعب النادي الاهلي.


استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشه في واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب عليه.

واتهم أفشه، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل اعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

وحضر اللاعب مجدي افشه، الاثنين بصحبة المحامي اشرف عبد العزيز ، إلى نيابة القاهرة الجديدة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.

ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي افشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.

وانكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.

وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي افشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف اللاعب من سراي النيابة.

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة، بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.

وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

محكمة القاهرة الجديدة محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي جلسة 1 فبراير رجل الأعمال المتهم بالنصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. ترقبوها

أموال

حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات

مرتبات

دراسة إصدار حزمة اجتماعية.. وحقيقة زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور

حسين لبيب رئيس الزمالك

ردا على انتقال بن شرقي للأهلي.. صفقتين قويتين على رادار الزمالك | تعرف عليهما

رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة.. درجاتك هنا

منتخب مصر لكرة اليد

فى انتظار المعجزة.. سيناريوهات مصير مصر فى مونديال اليد

وزير التعليم

حكم عاجل من القضاء.. إلغاء قرار وزير التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم في برلين

عبداللطيف يبحث مع الأمين العام لمؤتمر وزراء الثقافة بألمانيا سبل دعم تعليم ذوي الإعاقة

وفد اقتصادي بافاري من أجل زيادة فرص الاستثمار بمجال الهيدروجين في مصر

وفد اقتصادي بافاري لزيادة فرص الاستثمار في الهيدروجين بمصر

صرف المعاشات

صرف المعاشات.. خطوات الاستعلام لـ شهر فبراير

بالصور

تصدر البوكس أوفيس.. تعرف على قصة فيلم Flight Risk

Flight Risk
Flight Risk
Flight Risk

أحمد خالد صالح بجانب أحمد فهيم في عزاء والدته .. صور

عزاء والدةأحمد فهيم
عزاء والدةأحمد فهيم
عزاء والدةأحمد فهيم

إطلالة بسيطة.. تعرف على سعر فستان هنا الزاهد مع منى الشاذلي

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاهد.. المجموعة الكاملة لبوسترات ومسلسل مي عمر "إش إش"

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

اللبنانية دياموند بو عبود

اللبنانية دياموند بو عبود: ذهبت لطبيب نفسي من أجل "ريما" في "سراب"

اصوات غريبة تصدر من الفضاء

كأنها نداءات غامضة.. العلماء يفسرون أصواتا غريبة صادرة من الفضاء

جبل جليدي

كارثة محتملة.. هل يصطدم أكبر جبل جليدي في العالم بجزيرة جورجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

المزيد