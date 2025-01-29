1 فبراير.. أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تحديد جلسة 1 فبراير كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة.

كواليس مثيرة شهدتها نيابة القاهرة الجديدة، أثناء التحقيق مع رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.

حضر رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث تم إيداعه داخل الحجز الخلفي لنيابة القاهرة الجديدة.

لحظات قليلة، وتم اصطحابه إلى نيابة القاهرة الجديدة، لاستكمال التحقيقات، في اتهامه بالنصب على مجدي أفشه، لاعب النادي الأهلي في مبلغ 13 مليون جنيه.

استجوبت النيابة العامة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة، في بداية أقواله اعتصم المتهم بأقواله السابقة وانكر الاتهامات.

وبعدها واجهت النيابة رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على مجدي افشه، بتحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، اعترف المتهم بأنه استولى على الأموال.

كما اعترف رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على أموال مجدي أفشة، بأنه استولى على المبالغ المالية نظير شراء سيارة له من شهور، وليس كما أكد سابقا لشراء شقة سكنية.

ومع استمرار التحقيقات، قررت جهات التحقيق حبس رجل اعمال المتهم بالنصب على مجدي افشه لاعب النادي الاهلي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وعقب قرار الحبس، تم حجز رجل الأعمال داخل الحجز الخلفي وتم ترحيله إلى قسم الشرطة، بينما تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب على مجدي افشه لاعب النادي الاهلي.



استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشه في واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب عليه.

واتهم أفشه، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل اعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

وحضر اللاعب مجدي افشه، الاثنين بصحبة المحامي اشرف عبد العزيز ، إلى نيابة القاهرة الجديدة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.

ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي افشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.

وانكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.

وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي افشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف اللاعب من سراي النيابة.

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة، بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.

وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.